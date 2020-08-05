Недолет: казанская «Стрела» уступила «Металлургу»

Казанский матч седьмого тура чемпионата России свел друг с другом двух представителей «золотой середины», которых разделяло одно место в таблице (пятое у гостей против шестого у хозяев) и 4 очка (20 против 16). Уступив дома «Металлургу» из Новокузнецка — 12:21, регбисты казанской «Стрелы» пока что отсрочили свое попадание в плей-офф.