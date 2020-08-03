«Противоковидные» меры и их последствия: о чем говорили на коллегии Минздрава РТ

13:21, 03.08.2020 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

О том, как коронавирусный режим работы поспособствовал почти молниеносному строительству долгожданного второго корпуса Республиканской инфекционной больницы, но аукнулся проблемами почти для всех «непрофильных» пациентов республики, говорили сегодня на полугодовой коллегии Министерства здравоохранения РТ. В ней принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.


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