«Противоковидные» меры и их последствия: о чем говорили на коллегии Минздрава РТ

О том, как коронавирусный режим работы поспособствовал почти молниеносному строительству долгожданного второго корпуса Республиканской инфекционной больницы, но аукнулся проблемами почти для всех «непрофильных» пациентов республики, говорили сегодня на полугодовой коллегии Министерства здравоохранения РТ. В ней принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

