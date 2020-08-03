«Противоковидные» меры и их последствия: о чем говорили на коллегии Минздрава РТ

О том, как коронавирусный режим работы поспособствовал почти молниеносному строительству долгожданного второго корпуса Республиканской инфекционной больницы, но аукнулся проблемами почти для всех «непрофильных» пациентов республики, говорили сегодня на полугодовой коллегии Министерства здравоохранения РТ. В ней принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым