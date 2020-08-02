90 лет «войскам дяди Васи»: как «голубые береты» отмечают День ВДВ

Сегодня в Казани отметили День Воздушно-десантных войск. В этом году отмечается 90 лет со дня создания «крылатой пехоты». Традиционно праздничные мероприятия начались в парке им. Горького с построения десантников, праздничного митинга и церемонии награждения. После минуты молчания состоялось возложение цветов к Вечному огню. Также в программе праздника — возложение цветов к Вечному огню в парке Победы. Как «голубые береты» отмечают свой праздник, наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

