90 лет «войскам дяди Васи»: как «голубые береты» отмечают День ВДВ

17:37, 02.08.2020 60 1
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Казани отметили День Воздушно-десантных войск. В этом году отмечается 90 лет со дня создания «крылатой пехоты». Традиционно праздничные мероприятия начались в парке им. Горького с построения десантников, праздничного митинга и церемонии награждения. После минуты молчания состоялось возложение цветов к Вечному огню. Также в программе праздника — возложение цветов к Вечному огню в парке Победы. Как «голубые береты» отмечают свой праздник, наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 авг
    приходите к нам десантники в ларьки за овощами со скидкой.
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