Рак, схватка и коридор: как казанская «Стрела» обыграла столичную «Славу»

Сегодня в очередном матче регбийного чемпионата России казанский регбийный клуб «Стрела» на своем поле обыграл столичную «Славу» со счетом 35:19. Теперь в активе «Стрелы» 16 очков, казанцы поднялись на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 5 августа дома «Стрела» сыграет с новокузнецким «Металлургом».
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