Как лечат больных COVID-19: репортаж из «красной зоны»

Госпиталь для пациентов с коронавирусом в травмацентре РКБ — не обычная «ковидная» больница. Вот уже четыре месяца корпус «Б» служит своеобразным сортировочным центром, куда привозят пациентов с подозрением на COVID и симптомами пневмонии со всей Казани. Остаются здесь лишь «тяжелые пациенты» — люди с хроническими болезнями, серьезными осложнениями и острыми патологиями. Четвертый месяц кряду без праздников и выходных, сутки через двое, в «красной зоне» госпиталя работает команда врачей и персонала травмацентра. Все это время медики осваивают новую для себя специализацию, учатся работать с зараженными коронавирусом, подвергают себя риску, не видят семьи и друзей. Работа ковидного госпиталая — в фоторепортаже «Реального времени».