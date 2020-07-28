«Казань в сердце моем»: в Галерее современного искусства открылась выставка проекта «Со-творение»

21:57, 28.07.2020 46
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В Галерее современного искусства открылась итоговая выставка первого этапа проекта «Со-творение». Художники со всей России, приехавшие в Казань, чтобы писать наш город и тем самым поздравить республику со столетием образования ТАССР, подвели творческие итоги. Ими стали более 60 живописных работ в разных стилях и жанрах, но одинаково прославляющих красоту и самобытность Татарстана.


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