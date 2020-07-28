«Казань в сердце моем»: в Галерее современного искусства открылась выставка проекта «Со-творение»

В Галерее современного искусства открылась итоговая выставка первого этапа проекта «Со-творение». Художники со всей России, приехавшие в Казань, чтобы писать наш город и тем самым поздравить республику со столетием образования ТАССР, подвели творческие итоги. Ими стали более 60 живописных работ в разных стилях и жанрах, но одинаково прославляющих красоту и самобытность Татарстана.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым