«Казань в сердце моем»: в Галерее современного искусства открылась выставка проекта «Со-творение»

В Галерее современного искусства открылась итоговая выставка первого этапа проекта «Со-творение». Художники со всей России, приехавшие в Казань, чтобы писать наш город и тем самым поздравить республику со столетием образования ТАССР, подвели творческие итоги. Ими стали более 60 живописных работ в разных стилях и жанрах, но одинаково прославляющих красоту и самобытность Татарстана.