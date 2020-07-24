«Обретение Родины»: в Казани снимают документальный фильм о «пути Лундстрема»

00:00, 24.07.2020 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казань приехала съемочная группа кинокомпании «Снега» из Екатеринбурга — 23 и 24 июля на улицах города и в Татарской государственной филармонии проходят съемки документального сериала «Обретение Родины». Большая часть многосерийного фильма будет посвящена Олегу Лундстрему и музыкантам, вернувшимся в 1947 году из Китая в Россию. Именно о нем вспоминали музыканты, современники и потомки Лундстрема, специально для этого собравшиеся на съемочной площадке, которую создатели киноленты назвали «путем Лундстрема».


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