Из НКЦ — в МКГК: что ожидает бывший Ленинский мемориал

12:54, 23.07.2020 29
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня стало известно о том, что один из символов столицы республики — НКЦ «Казань» — переименовывается в «Музейный комплекс города Казани». Тем временем, уже этой осенью в стенах расширенного комплекса заработает Национальная библиотека Республики Татарстан. За ходом реконструкции комплекса наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".


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