Из НКЦ — в МКГК: что ожидает бывший Ленинский мемориал

Сегодня стало известно о том, что один из символов столицы республики — НКЦ «Казань» — переименовывается в «Музейный комплекс города Казани». Тем временем, уже этой осенью в стенах расширенного комплекса заработает Национальная библиотека Республики Татарстан. За ходом реконструкции комплекса наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

