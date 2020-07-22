Газанули: как в Казани переоборудуют автомобили на метан

С 20 июля в России действует «форсированная» программа перевода автопарка на газовое топливо. Речь идет исключительно о газобалонном оборудовании для работы на сжатом (компримированном) природном газе — метане. Программа действует еще с прошлого года, но месяц назад ее модернизировали: премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил двойной повышающий коэффициент, что увеличило госскидку с 27 до 54 тысяч рублей для легковых автомобилей. Как в Республике Татарстан идет реализация федеральной программы переоборудования техники на новых условиях, наблюдал сегодня фотокорреспондент "Реального времени".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым