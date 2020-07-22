Газанули: как в Казани переоборудуют автомобили на метан

С 20 июля в России действует «форсированная» программа перевода автопарка на газовое топливо. Речь идет исключительно о газобалонном оборудовании для работы на сжатом (компримированном) природном газе — метане. Программа действует еще с прошлого года, но месяц назад ее модернизировали: премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил двойной повышающий коэффициент, что увеличило госскидку с 27 до 54 тысяч рублей для легковых автомобилей. Как в Республике Татарстан идет реализация федеральной программы переоборудования техники на новых условиях, наблюдал сегодня фотокорреспондент "Реального времени".

