Каким будет «Наш двор» на Танкодроме?

21:00, 14.07.2020 47
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Пока в некоторых дворах завершили или завершают работы в рамках республиканской программы «Наш двор», в других проходят встречи с местными жителями, на которых презентуют проекты и обсуждают принятые решения. Такое обсуждение прошло во дворе домов по улице Латышских Стрелков 35, 37 и Комарова, 16, 18. На встрече побывали корреспонденты «Реального времени».


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комментарии

  • Анонимно 08:57
    Зеленый офис доживает последний год в прежнем обличье )
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