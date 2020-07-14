Каким будет «Наш двор» на Танкодроме?

Пока в некоторых дворах завершили или завершают работы в рамках республиканской программы «Наш двор», в других проходят встречи с местными жителями, на которых презентуют проекты и обсуждают принятые решения. Такое обсуждение прошло во дворе домов по улице Латышских Стрелков 35, 37 и Комарова, 16, 18. На встрече побывали корреспонденты «Реального времени».