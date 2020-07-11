Стрельба по тарелочкам в «Свияге»: как Татарстан принимает этап Кубка России

Сегодня в комплексе стендовой стрельбы «Свияга» стартовал второй этап Кубка РФ по стендовой стрельбе. В соревнованиях принимают участие более 130 спортсменов из 10 городов и регионов страны. Сборную Татарстана на турнире представляют победители и призеры международных соревнований, члены сборной России по стендовой стрельбе Альбина Шакирова, Зиля Батыршина, Алина Фазылзянова, Николай Теплый, Сергей Демин (все - скит), Геннадий Мамкин, Полина Князева, Татьяна Саранская, Екатерина Субботина, Артем Копыстынский (все - трап).

Соревнования пройдут при строгом соблюдении масочно-перчаточного режима, социальной дистанции и при постоянном медицинском контроле.