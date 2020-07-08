Статуэтки и тест на COVID: лучшим выпускникам КФУ вручили дипломы

Сегодня в Казанском федеральном университете прошла торжественная церемония вручения дипломов лучшим выпускникам 2020 года. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло на открытом воздухе - в ректорском садике на территории главного здания университета, а все 23 выпускника за день до этого сдали тест на коронавирус. Церемония вручения дипломов - в фоторепортаже "Реального времени".

