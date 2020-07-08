Без перчаток? Штраф! Как в Казани ГИБДД проверяет такси и автобусы

Сегодня в Казани ГИБДД проводит плановую проверку общественного транспорта - автобусов и автомобилей такси. У водителей и пассажиров транспортных средств проверяют документы, состояние транспорта и наличие масок и печаток. Как проходит проверка на посту ДПС на Горьковском шоссе - в фоторепортаже "Реального времени".

