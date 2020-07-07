Капремонт на «Тасме»: новые дорожки для бегунов и зал для дзюдоистов

В спортшколе олимпийского резерва «Тасма» в разгаре капитальный ремонт. Месяц назад здесь начали демонтаж старых материалов на двух объектах: на беговых дорожках и в зале для дзюдо. Общая площадь обновленных дорожек — около 3 тысяч «квадратов», а сдать объект планируют к 25 июля.