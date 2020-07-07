Капремонт на «Тасме»: новые дорожки для бегунов и зал для дзюдоистов

15:13, 07.07.2020 28
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В спортшколе олимпийского резерва «Тасма» в разгаре капитальный ремонт. Месяц назад здесь начали демонтаж старых материалов на двух объектах: на беговых дорожках и в зале для дзюдо. Общая площадь обновленных дорожек — около 3 тысяч «квадратов», а сдать объект планируют к 25 июля.


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