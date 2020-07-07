Своими силами: как жители Новых Салмачей дорогу ремонтировали

В казанском поселке Новые Салмачи местные жители не дождались решения транспортной проблемы от властей. Они решили отремонтировать дорогу своими силами. В работе участвовали более 20 мужчин и 5 единиц техники. На этот ремонт 373 жителя собрали 212 тыс. рублей. Инициативная группа подключила технику и закупила все необходимые материалы.
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