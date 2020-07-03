Новации Дня поля — 2020: «летающий фермер», масочный режим и торговый ряд самозанятых

23:00, 03.07.2020 38
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  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева
  • Екатерина Аблаева

Несмотря на ограничительные меры День поля в Лаишевском районе в шестой раз собрал множество компаний, 200 участников из 24 регионов России и Беларуси. Только за первый день на выставке побывали более 3 тысячи человек. Сегодня здесь побывала корреспондент «Реального времени».


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