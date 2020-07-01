День голосования по поправкам в Конституцию, Казань: как это происходит

Сегодня проходит последний и основной день голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля отдать свой голос относительно поправок в основной закон страны можно только на стационарных участках или на дому. Всего на территории Татарстана за неделю голосования было задействовано 427 мобильных участков. Все члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. Кабинки для голосования и урны дезинфицируются после каждого проголосовавшего. Ход голосования освещают журналисты, работаюшие в информационном центре РТ. О том, как это происходит – фоторепортаж «Реального времени».

