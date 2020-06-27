Неудачный рестарт: «Рубин» проиграл и огорчил vip-болельщиков

Сегодня на «Ак Барс Арене» состоялся первый домашний матч «Рубина» после возобновления чемпионата РПЛ. Казанцы встречались с «Локомотивом» и проиграли со счетом 0:2. С трибун за игрой следили 4198 зрителей, поскольку по регламенту, согласованному с Роспотребнадзором, на футбольные матчи допускаются лишь 10% зрителей от вместимости арены. Как на стадионе соблюдали санитарные требования, кто из вип-болельщиков посетил матч и что происходило на поле - в фоторепортаже «Реального времени».
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