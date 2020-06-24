К годовщине Победы: как студенты и сотрудники КАИ 75 км бежали

17:37, 24.06.2020 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на стадионе КСК «КАИ Олимп» прошла эстафета, посвященная 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Cтуденты и сотрудники КНИТУ-КАИ пробежали дистанцию общей протяженностью 75 километров.


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