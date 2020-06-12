День России в Казани: отметь себя на карте

10:00, 12.06.2020 19
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

11 июня на улице Баумана в Казани установили пресс-wall с изображением карты России. На ней значками будут отмечены московский и казанский Кремль. Каждый желающий мог написать на баннере свои пожелания стране и сделать селфи.


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