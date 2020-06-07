Маски и социальная дистанция: на Троицу в Татарстане открылись православные храмы

С 6 июня для верующих открылись православные храмы. Первые службы после карантина прошли в Троицкую родительскую субботу. Во время богослужения прихожане должны соблюдать социальную дистанцию, а максимально допустимая вместимость храма составит четыре квадратных метра на человека. На службе в Духосошественском храме побывал фотокорреспондент "Реального времени".