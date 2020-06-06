Как «Волгу» готовят к сезону: последние штрихи в детском лагере в Камско-Устьинском районе

20:00, 06.06.2020 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня казанским журналистам показали построенный в Камско-Устьинском районе детский оздоровительный лагерь «Волга». На его строительство в рамках республиканской программы «Лето – детям» было выделено более 230 миллионов рублей.


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