Заседание Госсовета к юбилею ТАССР: маски, перчатки и нарядные дамы

Сегодня прошло торжественное заседание Государственного совета РТ, посвященное 100-летию образования ТАССР. Именно в этот день сто лет назад был подписан декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике». В связи с пандемией коронавируса на заседание приглашены лишь 70 человек, а не 150, как планировалось ранее. Помещения Госсовета продезинфицированы, все участники получили маски и перчатки. Предварительно депутаты Госсовета Татарстана сдали тесты на COVID-19. Как депутаты собирались на заседание, посвященное знаменательной дате - в фоторепортаже "Реального времени".
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