В режиме самоизоляции: в Казань пришла настоящая весна

Весну не в силах отменить даже пандемия, и в то время, когда Казань, как и вся Россия, находится на самоизоляции, жизнь в городе продолжается. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на центральных улицах Казани и убедился — «Все будет хорошо!».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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