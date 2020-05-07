В режиме самоизоляции: в Казань пришла настоящая весна

Весну не в силах отменить даже пандемия, и в то время, когда Казань, как и вся Россия, находится на самоизоляции, жизнь в городе продолжается. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на центральных улицах Казани и убедился — «Все будет хорошо!».