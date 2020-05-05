В режиме самоизоляции: когда пора в путь-дорогу

07:00, 05.05.2020 33
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Из-за эпидемии коронавируса Российские железные дороги ввели ряд ограничений, связанных как с реализацией билетов, так и с количеством поездов. Но спрос на поездки по железной дороге по-прежнему существует: бизнес, командировки, семейные дела. Как работают сейчас казанские вокзалы — в фоторепортаже «Реального времени».


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