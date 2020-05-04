В режиме самоизоляции: дезинфекция, журнал записи и градусник для парикмахера

С конца апреля — начала мая в Татарстане открываются парикмахерские: Роспотребнадзор разрешил их работу в период режима самоизоляции при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Татарстанцам позволено посещать парикмахерские раз в месяц. Специально для этого введен еще один пункт в перечне целей для СМС-пропусков. Как работают парикмахеры в новых условиях — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым