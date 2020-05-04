В режиме самоизоляции: дезинфекция, журнал записи и градусник для парикмахера

07:00, 04.05.2020 12
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

С конца апреля — начала мая в Татарстане открываются парикмахерские: Роспотребнадзор разрешил их работу в период режима самоизоляции при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий. Татарстанцам позволено посещать парикмахерские раз в месяц. Специально для этого введен еще один пункт в перечне целей для СМС-пропусков. Как работают парикмахеры в новых условиях — в фоторепортаже «Реального времени».


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