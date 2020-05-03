В режиме самоизоляции: как работают рынки Казани

Вот уже месяц — с 30 марта — Казань живет в режиме самоизоляции. По установленным правилам, жителям Татарстана разрешается покидать жилище для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки или для выноса мусора, а также согласно специальным СМС-разрешениям на передвижение в период самоизоляции. Функционируют предприятия непрерывного цикла, больницы, аптеки, объекты жизнеобеспечения. Как работают в этот период продуктовые рынки города — в фоторепортаже «Реального времени».