В режиме самоизоляции: как Казань встречает Первомай

Эпидемия COVID-19 внесла коррективы и во встречу традиционных весенних праздников. Все массовые мероприятия в этом году отменены, и на центральных улицах и площадях, где в былые годы горожане дружно отмечали первый майский праздник — День Весны и Труда, тихо и пусто. «Реальное время» предлагает читателям вспомнить, как Казань встречала Первомай.