В режиме самоизоляции: как Казань встречает Первомай

15:00, 01.05.2020 47
У памятника Муллануру Вахитову сегодня буквально ни единой души......а обычно 1 Мая здесь собирали митинг татарстанские коммунистыВ прошлом году к митингу коммунистов присоединились противники строительства мусоросжигательного завода......вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка», активисты «Левого фронта», садоводы...Одинокий Мулланур Вахитов... пасмурно...а в прошлом году погода была хорошаяВид с лестницы...и тот же ракурс, но в «докоронавирусные» годыЕще одно традиционное место, где отмечали День международной солидарности трудящихся, — площадь у театра КамалаВ соседнем сквере вместо гуляющих горожан только работники дорожных служб, занятые деломПустое пространство......где в иные годы бывало, что и яблоку негде упастьБольшая часть редких прохожих — курьеры служб доставкиА на кадрах 2017 года на площади — несколько тысяч человекНа площади Свободы тоже тихо......а в прошлые годы на Первомай здесь проходила легкоатлетическая эстафета
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  • У памятника Муллануру Вахитову сегодня буквально ни единой души...
    Максим Платонов
  • ...а обычно 1 Мая здесь собирали митинг татарстанские коммунисты
    Максим Платонов
  • В прошлом году к митингу коммунистов присоединились противники строительства мусоросжигательного завода...
    Максим Платонов
  • ...вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка», активисты «Левого фронта», садоводы...
    Максим Платонов
  • Одинокий Мулланур Вахитов... пасмурно
    Максим Платонов
  • ...а в прошлом году погода была хорошая
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Вид с лестницы
    Максим Платонов
  • ...и тот же ракурс, но в «докоронавирусные» годы
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Еще одно традиционное место, где отмечали День международной солидарности трудящихся, — площадь у театра Камала
    Максим Платонов
  • В соседнем сквере вместо гуляющих горожан только работники дорожных служб, занятые делом
    Максим Платонов
  • Пустое пространство...
    Максим Платонов
  • ...где в иные годы бывало, что и яблоку негде упасть
    tatar-inform.ru
  • Большая часть редких прохожих — курьеры служб доставки
    Максим Платонов
  • А на кадрах 2017 года на площади — несколько тысяч человек
    tatar-inform.ru
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • tatar-inform.ru
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • tatar-inform.ru
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • На площади Свободы тоже тихо...
    Максим Платонов
  • ...а в прошлые годы на Первомай здесь проходила легкоатлетическая эстафета
    Максим Соколов
  • Максим Соколов
  • Максим Платонов
  • Максим Соколов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Соколов
  • Максим Платонов
  • Максим Соколов
  • Максим Соколов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Соколов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Соколов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Эпидемия COVID-19 внесла коррективы и во встречу традиционных весенних праздников. Все массовые мероприятия в этом году отменены, и на центральных улицах и площадях, где в былые годы горожане дружно отмечали первый майский праздник — День Весны и Труда, тихо и пусто. «Реальное время» предлагает читателям вспомнить, как Казань встречала Первомай.


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