Казанская «скорая»: меньше ДТП, больше бытового насилия и готовность к COVID

Сегодня в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Врачи неотложки — бойцы авангарда в войне с коронавирусной инфекции во всем мире. Эта профессия именно сегодня важна как никогда. Корреспонденты «Реального времени» отправились на станцию казанской «скорой» и посмотрели, как там идет работа в условиях пандемии и проверили, хватает ли врачам средств защиты.
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