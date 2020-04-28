Казанская «скорая»: меньше ДТП, больше бытового насилия и готовность к COVID

Сегодня в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Врачи неотложки — бойцы авангарда в войне с коронавирусной инфекции во всем мире. Эта профессия именно сегодня важна как никогда. Корреспонденты «Реального времени» отправились на станцию казанской «скорой» и посмотрели, как там идет работа в условиях пандемии и проверили, хватает ли врачам средств защиты.