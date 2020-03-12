Сессия Госсовета РТ: поправки в Конституцию и сохранение родных языков

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов поддержали поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным. В поддержку поправок на заседании Госсовета также высказались президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Кроме того, на заседании было предложено обратиться к Путину о внесении в Конституцию поправок, гарантирующих сохранение родных языков. Заседание Госсовета - в фоторепортаже "Реального времени".