Сессия Госсовета РТ: поправки в Конституцию и сохранение родных языков

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов поддержали поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным. В поддержку поправок на заседании Госсовета также высказались президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Кроме того, на заседании было предложено обратиться к Путину о внесении в Конституцию поправок, гарантирующих сохранение родных языков. Заседание Госсовета - в фоторепортаже "Реального времени".
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