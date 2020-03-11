Open Innovations Startup Tour 2020: кадры для цифровой экономики и конкурс стартапов

Сегодня в Иннополисе стартовал региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020. Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года и является самым масштабным проектом в РФ и странах СНГ, направленным на развитие технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов. В рамках мероприятия, которое будет проходить с 11 по 12 марта в Иннополисе, запланированы менторские сессии и выступления топовых экспертов рынка, а также конкурс стартапов. Startup Tour 2020 - в фоторепортаже "Реального времени".