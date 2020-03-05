Коллегия Минпромторга РТ: долги ОПК и валовый продукт республики

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 млрд рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга Татарстана. Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии заявил, что первоначальной задачей для республики является обеспечение к 2030 году объема валового регионального продукта (ВРП) в размере не менее 5 трлн. руб. Заседание коллегии - в фоторепортаже "Реального времени".

