Коллегия Минпромторга РТ: долги ОПК и валовый продукт республики

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 млрд рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга Татарстана. Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии заявил, что первоначальной задачей для республики является обеспечение к 2030 году объема валового регионального продукта (ВРП) в размере не менее 5 трлн. руб. Заседание коллегии - в фоторепортаже "Реального времени".
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