Руководитель, дипломат, предприниматель. В Казани обсуждают роль женщины в современном обществе

С 25 февраля в Казани проходят «Дни Ассамблеи женщин–руководителей в Татарстане». Участие в них принимают женщины – лидеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), Ставропольского края, Чеченской Республики и других регионов России. Для участниц запланировано много мероприятий - деловых обедов, дискуссий и обсуждений в формате круглого стола. Ключевым событием «дней АЖР» стала всероссийская конференция «И бизнес, и политика: «Женщина – руководитель - проблемы и решения. Международный аспект». В ходе конференции, которая проходит сегодня на территории ТПП РТ, участники обсудят роль женщины в современном обществе, ее возможности в принятии ключевых решений на высших уровнях власти и в бизнесе, поговорят о методах поддержки женского предпринимательства в регионах страны. Еще одной важной темой обсуждения станет международный аспект деятельности женщин – руководителей и возможностях «народной дипломатии». Работа конференции - в фоторепортаже "Реального времени".