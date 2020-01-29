Место на полке: в минсельхозе РТ разбирались, как продвинуть местную продукцию

14:01, 29.01.2020 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров провел совещание по вопросу продвижения продукции сельхозпроизводителей Татарстана в торговые сети. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Герман Лернер, председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Ирек Зиганшин, ведущие компании розничной торговли и сельхозпроизводители Татарстана.

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