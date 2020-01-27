Чак-чак, кремль и средний чек: о чем говорили в госкомитете по туризму РТ

17:25, 27.01.2020 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

За 2019 год турпоток в Татарстане вырос, однако объем услуг, оказанных татарстанскими предприятиями, остался на прежнем уровне, сообщил на отчетной коллегии Госкомитета РТ по туризму глава ведомства Сергей Иванов.

3,6 млн человек посетили РТ в 2019 году, турпоток в республику увеличился на 6% по сравнению с показателями 2018-го. По словам Иванова, незначительно сократился поток иностранных туристов в республику.

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