Чак-чак, кремль и средний чек: о чем говорили в госкомитете по туризму РТ

За 2019 год турпоток в Татарстане вырос, однако объем услуг, оказанных татарстанскими предприятиями, остался на прежнем уровне, сообщил на отчетной коллегии Госкомитета РТ по туризму глава ведомства Сергей Иванов.
3,6 млн человек посетили РТ в 2019 году, турпоток в республику увеличился на 6% по сравнению с показателями 2018-го. По словам Иванова, незначительно сократился поток иностранных туристов в республику.
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