«Бензиновые итоги». В Казани прошла коллегия Управления рационального использования ТЭР

19:00, 23.01.2020 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Управлении рационального использования теплоэнергетических ресурсов подвели итоги года. Главные выводы: некачественные бензин и ДТ чаще всего встречается на АЗС небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, некачественного топлива становится меньше, цены на горючее удалось стабилизировать.

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