Охранять дебаркадеры и развивать «Полукамушки»: как в Казани культурное наследие обсуждали

Сегодня в здании минкульта РТ прошло совместное заседание секции по государственному учету объектов культурного наследия и исторических поселений и секции по сохранению объектов культурного наследия Научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Участники заседания обсудили предложения по развитию территории "Полукамушки" и задались вопросом, придавать ли охранный статус дебаркадерам на территории республики.
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