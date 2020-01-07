С Рождеством Христовым: вечерняя служба в Духосошественском храме

07:00, 07.01.2020 24 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Православные христиане сегодня ночью встретили светлый праздник Рождества Христова. В православных храмах Татарстанской митрополии состоялись торжественные богослужения, посвященные празднеству.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:19
    Как красиво, с праздником дорогие братья и сестры
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