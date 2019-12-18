«За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0»: взгляд экспертов

18:26, 18.12.2019 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани прошло заседание дискуссионного клуба «За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0», организованное интернет-газетой «Реальное время». Приглашенные эксперты обсудили, где брать кадры для производств и каков сейчас потрет рабочего на производстве, современные требования к качеству человеческих ресурсов и изменение профессиональных стандартов. Заседание дискуссионного клуба - в фоторепортаже "Реального времени".

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