«За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0»: взгляд экспертов

Сегодня в Казани прошло заседание дискуссионного клуба «За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0», организованное интернет-газетой «Реальное время». Приглашенные эксперты обсудили, где брать кадры для производств и каков сейчас потрет рабочего на производстве, современные требования к качеству человеческих ресурсов и изменение профессиональных стандартов. Заседание дискуссионного клуба - в фоторепортаже "Реального времени".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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