«За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0»: взгляд экспертов

Сегодня в Казани прошло заседание дискуссионного клуба «За кадром: кто готовит специалистов для промышленности 4.0», организованное интернет-газетой «Реальное время». Приглашенные эксперты обсудили, где брать кадры для производств и каков сейчас потрет рабочего на производстве, современные требования к качеству человеческих ресурсов и изменение профессиональных стандартов. Заседание дискуссионного клуба - в фоторепортаже "Реального времени".