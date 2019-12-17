95 лет татарстанскому кинематографу: от «Электры» к «Татаркино»

18:00, 17.12.2019 29
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в кинотеатре «Мир» прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию организации кинопроизводства и кинопроката в ТАССР. На праздник татарстанского кино были приглашены сотрудники киноучреждений республики, ветераны киноотрасли Татарстана, творческие коллективы, друзья и партнеры «Татаркино» из Москвы и других регионов России.

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