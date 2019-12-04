«Вечнозеленое» Аметьево: как голые склоны магистрали елями ощетинились

11:43, 04.12.2019 14
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Несмотря на позднюю осень и морозы, за считанные недели у станции метро «Аметьево» высадили 3,8 тысячи крупномерных сосен, елей, лиственниц и кустарников. Работы пройдут в два этапа: сейчас провели посадку деревьев, подготовили поливочный водопровод, провели освещение, а весной озеленение продолжат, высадив многолетние цветы и газон.

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