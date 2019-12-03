«Подиум зрелой красоты» — второй раз в Казани

Сегодня в Казани прошел второй по счету «Подиум зрелой красоты» – на один вечер настоящими моделями себя почувствовали казанцы старше 50 лет. Заявки на участие в модном показе подали более 80 человек, однако отбор прошли 40 из них.
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