«Астрономия и мировое наследие»: включат ли обсерватории КФУ в Список ЮНЕСКО?

Сегодня в Казанской ратуше официально открылся Международный форум «Астрономия и мировое наследие», который собрал в Казани крупных ученых и экспертов не только из России, но и почти двух десятков стран. Форум проводится в рамках проекта Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Цель проекта – выявление и сохранение объектов, связанных c астрономией и имеющих мировую историческую и культурную ценность.