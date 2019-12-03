«Астрономия и мировое наследие»: включат ли обсерватории КФУ в Список ЮНЕСКО?

Сегодня в Казанской ратуше официально открылся Международный форум «Астрономия и мировое наследие», который собрал в Казани крупных ученых и экспертов не только из России, но и почти двух десятков стран. Форум проводится в рамках проекта Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Цель проекта – выявление и сохранение объектов, связанных c астрономией и имеющих мировую историческую и культурную ценность.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым