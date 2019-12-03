«Астрономия и мировое наследие»: включат ли обсерватории КФУ в Список ЮНЕСКО?

12:30, 03.12.2019 45
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше официально открылся Международный форум «Астрономия и мировое наследие», который собрал в Казани крупных ученых и экспертов не только из России, но и почти двух десятков стран. Форум проводится в рамках проекта Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Цель проекта – выявление и сохранение объектов, связанных c астрономией и имеющих мировую историческую и культурную ценность.

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