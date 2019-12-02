«Добрая Казань»: в ратуше обсудят благотворительность и национальные проекты

Сегодня в Казанской ратуше стартовал IV всероссийский форум «Добрая Казань. Благотворительность и национальные проекты», который объединил представителей органов власти и благотворительных организаций из 40 российских городов. В этом году главной темой форума стало обсуждение национальных проектов и вопросов включения общественности и гражданского общества в их реализацию.

