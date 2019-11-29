«Реальный рейтинг — 2019»: определены лидеры ПФО в 9 отраслях экономики

Сегодня в Казани прошла третья ежегодная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг». Почетную награду получили компании-лидеры в 9 номинациях, представляющие Татарстан, Чувашию, Башкортостан и Нижний Новгород. В лонг-лист премии вошли 90 крупнейших компаний из ПФО, представляющие 9 отраслей экономики.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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