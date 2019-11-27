«Глаз знающий» Павла Филонова: в ГСИ представили работы русского авангардиста

В Казани в Галерее современного искусства открылась выставка произведений Павла Филонова и его учеников под названием «Глаз видящий, глаз знающий» из собрания Русского музея Санкт-Петербурга, которую можно будет посетить до 23 февраля 2020 года. Павел Филонов – один из художников русского авангарда. На выставке представлено более 20 живописных и 40 графических его работ.
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