«Глаз знающий» Павла Филонова: в ГСИ представили работы русского авангардиста

22:03, 27.11.2019 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани в Галерее современного искусства открылась выставка произведений Павла Филонова и его учеников под названием «Глаз видящий, глаз знающий» из собрания Русского музея Санкт-Петербурга, которую можно будет посетить до 23 февраля 2020 года. Павел Филонов – один из художников русского авангарда. На выставке представлено более 20 живописных и 40 графических его работ.

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