Независимо от вероисповедания: о чем говорили на Форуме православной общественности в Казани

Сегодня на пленарном заседании IV форума православной общественности РТ, где встретились священнослужители, политики, жители республики разного вероисповедания, гости из других регионов, говорили о том, что помогает мирно жить в Татарстане людям, исповедующим разные религии, о воссоздании святынь, социальной поддержке нуждающихся, развитии культурной и духовной жизни. На форуме побывали корреспонденты «Реального времени».