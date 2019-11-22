Независимо от вероисповедания: о чем говорили на Форуме православной общественности в Казани

19:00, 22.11.2019 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на пленарном заседании IV форума православной общественности РТ, где встретились священнослужители, политики, жители республики разного вероисповедания, гости из других регионов, говорили о том, что помогает мирно жить в Татарстане людям, исповедующим разные религии, о воссоздании святынь, социальной поддержке нуждающихся, развитии культурной и духовной жизни. На форуме побывали корреспонденты «Реального времени».

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