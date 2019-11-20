Место религии в светском обществе выясняют в Казани

12:59, 20.11.2019 27 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани стартовала V общероссийская научная конференция «Место религии в светском обществе». Мероприятие является частью реализации плана мероприятий Группы стратегического видения «Россия – исламский мир». В работе конференции принимают участие религиозные и светские специалисты из Казани, Москвы, Уфы, Махачкалы, Дербента, Севастополя и др.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    В светском обществе место религии - в храме. И только.
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