Печное топливо вместо солярки: как проверяют АЗС Татарстана

Месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на автозаправках и нефтебазах, стартовал в Татарстане 28 октября. На сегодняшний день лабораториями исследовано 758 проб, из них 16 проб не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и национальным стандартам. Как отбирают пробы топлива - в фоторепортаже "Реального времени".