Печное топливо вместо солярки: как проверяют АЗС Татарстана

11:29, 20.11.2019 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на автозаправках и нефтебазах, стартовал в Татарстане 28 октября. На сегодняшний день лабораториями исследовано 758 проб, из них 16 проб не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и национальным стандартам. Как отбирают пробы топлива - в фоторепортаже "Реального времени".

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