Visit Malaysia: как казанских туроператоров зазывали в Юго-Восточную Азию

18:00, 19.11.2019 11
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Национальный туристический офис Малайзии презентовал в Казани программу Visit Malaysia 2020.

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